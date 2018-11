Trotz Abschiedsrede noch November-Gehalt für Kern?

Kern: „Sicher nicht geldgierig“

Hinzu kommt allerdings noch, dass Kern nach dem Ausscheiden aus seinem Amt Anspruch auf eine Bezügefortzahlung hat. Wenn er diese in Anspruch nehmen würde, würden dem scheidenden SPÖ-Chef bis Februar satte 26.268 Euro brutto zustehen. Kern ist noch bis zum Parteitag am 24. November der Parteivorsitzende der SPÖ. Danach wird Pamela Rendi-Wagner das Amt übernehmen. Kern selbst zu den Finanzen: Er habe eine Blanko-Verzichtserklärung hinterlassen, mit der Bitte, diese zu übermitteln, sobald ein Nachfolger feststeht. Etwaige Verzögerungen lägen an der Partei selbst: „Nicht meine Sache.“ Er werde auf keinen Fall eine weitere Gehaltszahlung in Anspruch nehmen, so der ehemalige Bundeskanzler zu krone.at. „Ich bin sicher nicht geldgierig.“