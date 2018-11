Bon Jovi: „Es war für mich wie ein Erwachen“

Endlich abgeschlossen

Als sie im April in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, kam es auch zum ersten Zusammentreffen mit Sambora. „Es war wirklich eine schwere Zeit für uns. Nach ca. 20 Konzerten der Tour ist er damals einfach nicht mehr aufgetaucht. Aber wir mussten irgendwie weitermachen“, erinnert sich Jon nachdenklich. „Jeder Einzelne von uns hat in den vergangenen 35 Jahren so viel Energie in die Band gesteckt, auch Richie. Deswegen haben wir ihn natürlich zur Hall-of-Fame-Zeremonie eingeladen. Und da konnten wir mit der ganzen Sache endlich abschließen. Es war das erste Mal, dass wir ihn wieder gesehen haben. Er hat nie angerufen, nie erklärt, was passiert ist - es war wichtig, dass wir diesen Abschluss machen konnten. Der Rest der Tour danach war sogar noch besser.“