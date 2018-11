Tierquälerei bei Einreisekontrolle aufgeflogen

Ein Fall von Tierquälerei ist am Freitag bei einer Einreisekontrolle in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See aufgeflogen. Bei der Kontrolle eines Pkw entdeckten Polizisten zwei in den Kofferraum gepferchte lebende Puten. Die Tiere waren an den Beinen zusammengebunden und lagen bereits in ihren Exkrementen in je einer Einkaufstasche.