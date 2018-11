Deutscher seit Tagen auf dem Dobratsch vermisst

Nur wenige Stunden später startete die Bergrettung Villach eine Suchaktion an der sich auch der Polizeihubschrauber beteiligte. „Auf Grund des Schlechtwetters musste dieser Einsatz jedoch vorzeitig abgebrochen werden“, erklärt ein Polizist. Zwei Tage später wurde neuerlich eine Suche nach dem Vermissten gestartet. An dieser Aktion waren zehn Männer der Bergrettung Villach mit drei Hundeführern und sieben Mann der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei beteiligt. „Der Einsatz verlief ergebnislos“, schildert ein Bergretter: „Eine Suche in den steilen Gräben und im abschüssigen Gelände der Südflanke im Bereich des Jägersteiges konnte auf Grund der Schneelage nicht durchgeführt werden.“ Donnerstag fanden abermals Suchflüge des Polizeihubschraubers statt. Samstag suchten 15 Bergretter mit zwei Hundeführern, zehn Hundeführer der Rettungshundestaffel des Samariterbundes sowie neun Mann der Alpinpolizei die sehr steilen und schwer zugänglichen Bereiche der sogenannten Bösen Gräben, Bärengraben, Jägersteig, Elfennock, Draschwände, Kuhriegel, Alpl und Grünnock ab. Jedoch wieder ohne Erfolg.