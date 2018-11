Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Shilah wurde zusammen mit ihrem Welpen aus schlimmer Haltung beschlagnahmt. Die liebe Hündin machte bei ihrer Ankunft im Tierheim einen sehr verschüchterten Eindruck. Sie erfährt nun zum ersten Mal, dass es auch Menschen gibt, die freundlich und liebevoll mit ihr umgehen. Shilah ist immer noch zurückhaltend gegenüber Fremden, aber taut auf, sobald sie merkt, dass ihr nichts Böses droht. Die kleine Mischlingshündin wurde tierärztlich untersucht und ihr Alter auf ca. eineinhalb Jahre geschätzt. Für Shilah suchen wir nach verständnisvollen, einfühlsamen Menschen, die ihr ihre Schüchternheit nehmen und helfen aus sich herauszukommen. Mit anderen Hunden versteht sich Shilah sehr gut und genießt ihre Gesellschaft. Shilah hat sich ein ausgesprochen tolles Zuhause verdient - wer schenkt ihr solch eines? Shilah ist gechippt, geimpft, entwurmt und wird mit einem EU-Heimtierausweis sowie einem Schutzvertrag nur in gute Hände vermittelt. Gerne kann sie nach Absprache bei ihrer Pflegestelle in Wien besucht und persönlich kennengelernt werden. Hung(A)ry DOGS - Verein für Hunde in Not, Isolde Neumülller, Tel.: 0676/542 14 46.