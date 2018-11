Hass und Prügel: Opfer (14) muss Schule wechseln

Während in einer Schule in Eisenstadt - wie berichtet - ein Umarmungsverbot ausgesprochen wurde, ticken die Uhren in Wien offenbar anders. Hier hat ein Mädchen mit grenzenlosem Hass zu kämpfen. Alles fing mit einer bösen Verunglimpfung ihres Vaters an. „In der Folge wurde meine Tochter zum Freiwild für grauenhafte Beschimpfungen, und zwei Mitschülerinnen drohten ihr, dass sie zusammengeschlagen wird, bis sie im Rollstuhl sitzt, wenn sie davon erzählt“, schildert ihre Mutter Daniela S.