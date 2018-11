Umarmungen an Eisenstädter Schule verboten

An der Privatschule Theresianum in Eisenstadt herrschen strenge Regeln: Im Schulgebäude darf nicht gelaufen werden, der Wechsel von Stockwerken ist untersagt und in den Pausen soll die Vorbereitung auf die nächste Stunde im Mittelpunkt stehen. Für besondere Aufregung sorgte zuletzt allerdings, dass auch gegenseitige Umarmungen in der Schulzeit nicht sehr gern gesehen werden.