Hoppala! Pique köpfelt - diesmal in einen Bus

Barcelona-Verteidiger Pique war schon der Held etlicher Kopfballduelle, auf diesen wird er wahrscheinlich nicht sehr stolz sein: Vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand war er so in seine Gedanken vertieft, dass er gegen den Rückspiegel lief. Vergeblich versuchte ihn ein Security-Mann darauf aufmerksam zu machen. Pique kam ohne Verletzungen davon. Schwacher Trost für Pique: In der spanischen Meisterschaft und in der Champions League warten viel härtere Kopfballduelle auf ihn.