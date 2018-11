Wir feiern Geburtstag: 35 Jahre Kärntner Krone

12.678 Krone-Ausgaben in 35 Jahren

Seither ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Und wir haben täglich darüber berichtet - nein, beinahe täglich; denn nur zu tatsächlich „heiligen Zeiten“ gibt es ausnahmsweise einmal keine „Krone“. Und so sind in den 35 Jahren 12.678 Ausgaben erschienen; mit mehr als 300.000 Seiten aus Kärnten, die wir als Kärntner in Kärnten für Kärntner recherchiert, geschrieben und produziert haben.