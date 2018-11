50 Jahre „White Album“ - das Beatles-Meisterwerk

Als Giles Martin mit seinem berühmten Vater George 2006 am Remix des Beatles-Albums „Love“ arbeitete und damit erstmals in den Kosmos der größten Popband aller Zeiten eindrang, war er noch voller Unsicherheiten. „Ich hatte damals tatsächlich Angst, dass die Beatles-Fans danach mein Haus anzünden würden“, erzählt er in den legendären BBC Maida Vale Studios in London humorig, aber nicht ohne einen Funken Ruhe, dass dem schlussendlich doch nicht so geschah. Grund des medialen Stelldicheins in der britischen Metropole ist der Re-Release des als „White Album“ in die Musikgeschichte eingegangenen Beatles-Werkes aus dem Jahr 1968. Rechtzeitig und pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum hat sich Giles - wie schon im Jahr zuvor zum 50er von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ - um die Restaurierung und Modernisierung eines weiteren legendären Albums gekümmert, ohne aber die Magie und Einzigartigkeit des Originals zu zerstören.