Kein Schmerzensgeld für Beinbruch am Spielplatz

Zu niedrig montiert

Die Innviertlerin war der Meinung, dass die Gemeinde schuld an ihrem Unfall hatte, weil die Netzschaukel nicht - wie in der ÖNorm EN1176-2 vorgesehen - mit einem Bodenabstand von 40 Zentimetern montiert war, sondern nur 18 Zentimeter über dem Erdboden schwebte. Sie forderte 13.721 Euro Schmerzensgeld, bekam beim Landesgericht Ried/I. Recht, zog aber beim Berufungsverfahren der Gemeinde (Anwalt Christian Haslinger) am OLG Linz den Kürzeren. Daraufhin wandte sich die Klägerin an den Obersten Gerichtshof, blitzte aber auch dort ab. Erwachsene dürfen zwar auch Kinderspielgeräte benutzen, von ihnen darf man aber verlangen, dass sie die Gefahren einschätzen können.