Sturm-Spieler halten zu Vogel: „Spielen für ihn“

Sturm Graz steckt weiter tief in der Ergebnis-Krise. Trotz ansprechender Leistung reichte es auch am Samstag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga gegen Wacker Innsbruck nur zu einem mageren Heim-1:1. Der Trainerstuhl von Heiko Vogel wackelt nach sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg gehörig, die Spieler allerdings hielten am Samstag demonstrativ zu ihrem Coach.