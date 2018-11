Real Madrid schafft späten Sieg gegen Valladolid!

Barcelona erkämpft 3:2-Sieg bei Rayo Vallecano

Der FC Barcelona erkämpfte sich indes erst im Finish einen mühsamen 3:2-Auswärtssieg gegen Rayo Vallecano. Die Katalanen lagen in Abwesenheit von Lionel Messi bis zur 87. Minute 1:2 in Rückstand, dann aber schlugen Ousmane Dembele und Luis Suarez (90.) zu. Der Uruguayer hatte in der 10. Minute auch das 1:0 für Barca erzielt. In der Tabelle beträgt der Vorsprung des Titelverteidigers auf Atletico Madrid (1:1 gegen Leganes) nach elf Runden vier Punkte, jener auf Real Madrid (2:0 gegen Valladolid) sieben Zähler.