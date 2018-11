„Rumpel-Bayern“ patzen daheim gegen SC Freiburg!

In Augsburg kamen die Gastgeber mit Martin Hinteregger, aber ohne den verletzten Michael Gregoritsch trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2-Remis gegen den 1. FC Nürnberg. Georg Margreitter spielte beim Aufsteiger durch. Nürnberg fiel in der Tabelle dennoch hinter die Schalker zurück, weil diese gegen Hannover 96 mit 3:1 siegten. Alessandro Schöpf war bei den „Königsblauen“ gegen Hannover über die komplette Distanz im Einsatz, Guido Burgstaller kam in der 58. Minute auf den Platz. Bei Hannover wurde Kevin Wimmer in der 37. Minute eingewechselt.