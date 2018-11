Kein unbeschriebenes Blatt

„Ich spiele mit Roland bereits seit fünf Jahren in der ,One Night Band’. Als er mich nun fragte, ob ich mit The Sellout eine unplugged Version ihres Songs ,Until’ einspiele, hab ich natürlich sofort zugesagt“, erzählt Andexlinger, den die Musik seit frühester Kindheit begleitet. „Ich habe während dem Gymnasium das Konservatorium besucht, und in meiner Schul- und Studentenzeit in Innsbruck und Wien immer in diversen Bands gespielt.“