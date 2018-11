SCW will mit Naturkonzept Vollauslastung erreichen

Lange hat’s gedauert, seit kurzem tummeln sich aber Bauarbeiter in der Shopping City Wels (SCW) im Westen der Stadt. Bis 7. Dezember wird der Innenbereich neu gestaltet, 2019 kommt der Außenbereich dran. Bis dahin will die neue Centerleiterin Claudia Lehner-Linhard auch neue Mieter an Land ziehen.