Internet gekappt: Aufstand im Flüchtlingsheim

Zu einer Revolte kam es am Mittwochabend in einem Flüchtlingsheim in Bergheim. Mehrere Asylwerber verhielten sich aggressiv. Die Polizei nahm zwei Libyer (26 und 30) fest, die einen Brandmelder einschlugen und Drohungen aussprachen. Grund: Der Betreuer hatte - ganz nach Hausordnung - den Internet-Zugang abgestellt.