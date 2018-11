Sieben Räuber verfolgten Buben und schlugen zu!

Auf dem Weg aus dem Einkaufszentrum Plus City in Pasching verfolgten sieben junge Räuber zwei Buben (12 und 14) bis zur Straßenbahnhaltestelle. In der Bim forderten die etwa gleichaltrigen Täter aus Haid und Linz von ihren Opfern Geld. Der 12-Jährige sagte, er hätte kein Geld, da ließ die Bande von ihm ab und schlug stattdessen auf seinen 14-jährigen Begleiter ein, trat ihn. Bei der Haltestelle Wagram gelang schließlich beiden Opfern die Flucht. Die Polizei konnte bei einer sofortigen Fahndung vier der sieben Täter stellen. Alle zeigten sich zu dem Raub geständig.