Angeklagte Tochter hat ihren Vater nicht erpresst!

Testament-Anfechtung

Die Verhandlung in Wels kam einem kleinen, nicht sehr friedlichen Familientreffen gleich: Als Zeugen waren der Bruder, die Ex-Gattin bzw. Mutter geladen, ebenso die Ex-Lebensgefährtin des Verstorbenen und der Ex-Mann der Angeklagten. Der Richter fällte schließlich einen Freispruch - und Verteidiger Klaus Schiller kündigte an, dass man nun das Testament anfechten werde Der Familienstreit geht also weiter.