Der Zufall führt die beste Regie

Gudrun Kemsa vollführt mit der Architektur sogar eine theatralische Inszenierung. In ihren Fotos lässt sie den Berliner Schiffbauerdamm wie eine Bühne erscheinen, auf der die Passanten zu Darstellern, und die Häuser zu Kulissen werden. “Dabei führt der Zufall Regie. Mich fasziniert nämlich die Realität weitaus mehr als jedes inszenierte Motiv. Deshalb warte ich so lange, bis mir die richtigen Typen vors Objektiv laufen„, verriet die Deutsche bei der Vernissage in Hallein. Ein Ausharren, das sich auszahlt. Die Bilder ziehen einen nämlich schon beim ersten Anblick in ihren Bann. Klar, so könnte doch jeder von uns Teil davon, und somit der Dramaturgie des Alltags sein. Weiters hat Kemsa in einem Video die Straßenzüge vom nächtlichen Manhattan während einer Fahrt mit einem Doppeldeckerbus eingefangen. Das Video läuft auf zwei Screens zeitversetzt und verwirrt so beim Irren durch die Straßenschluchten.