Musiker aus St. Johann auf dem Weg zum Rockstar

Der gelernte Koch hat schon von Kindheit an den sehnlichsten Wunsch, Rockstar zu werden. Auf den Philippinen tourte er als Musiker durch die Gegend. In Österreich fiel ihm der Start deutlich schwerer. „In den ersten Jahren wollte ich unbedingt zurück. Ich hatte Heimweh und war sehr traurig. Umso glücklicher bin ich, dass ich in St. Johann meinem Musikerkollegen Jake durch Zufall begegnet bin. Seither treten wir als Coverband namens ,The First Summer’ auf“, erzählt der große Fan von „Nickelback“. Gesungen wird alles - von Rock bis hin zu Balladen. Oder auch mal gerne Songs von den Beatles, so wie in der Show heute, Donnerstag, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Sein nächster Auftritt in der Stadt Salzburg steigt am 16. November in der „StageBar“.