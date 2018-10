Chat-Partner zum Missbrauch von Kind (2) bestimmt?

.„Ich bin ein absoluter Laie am Computer“, versuchte der Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht Richterin Sandra Preßlaber weiszumachen. Doch ganz so unkundig scheint der 66-Jährige nicht zu sein. Neben 49.000 Kinderpornos - 28.000 davon waren angeklagt - fand die Polizei den berüchtigten „Tor-Browser“ zum Einstieg ins Darknet am Rechner installiert. Doch der Angeklagte stritt vehement ab, jemals etwas mit Kinderpornografie zu tun gehabt zu haben. „Ich bin ein guter Mensch. Ich liebe Kinder - und das ist nicht so gemeint, wie Sie es vielleicht verstehen wollen“, schwor der Unterländer mit weinerlicher Stimme.