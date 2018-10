Kakao wurde schon vor 5300 Jahren zubereitet

Kakao-Spuren in uralten Gefäßen entdeckt

Blake und sein Team bemerkten, dass Tongefäße der Mayo-Chinchipe Kultur, die von 5500 bis 1700 vor Christus im Hochland des heutigen Ecuadors lebten, an Kakaogefäße der Maya erinnerten. Die Tongefäße stammten von Ausgrabungen eines Mayo-Chinchipe-Dorfes in Santa Ana-La Florida. Die Forschenden suchten in den Gefäßen nach Hinweisen auf Kakao und wurden in mehreren fündig.