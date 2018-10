Kleiner Schwindel mit großen Folgen

„Als Sepp Ende der 80er bei mir in der ,Villa Hiss’ arbeitete, hab ich ihn u.a. auch zum Bocuse d’Or mitgenommen. Damals hatte ich zwar schon drei Hauben, von einer Marketing-Maschinerie, die im Hintergrund die Fäden zog, war allerdings keine Red. Also haben wir die zwei Gerichten einmal in Gastein durchgekocht, uns ins Auto nach Lyon gesetzt und mit Seezunge mit Sellerietascherl den vierten, und einer Barbarie-Ente mit Trüffel den ersten Platz abgeräumt. Dass wir damals beim Finale doch nicht auf den Stockerl landeten, ist mir selbst nach fast 30 Jahren völlig unerklärlich“, erinnert sich Koch des Jahrzehntes Jörg Wörther.