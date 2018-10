Schockgeständnis: Krankenpfleger gibt 100 Morde zu

Auf die Frage des Gerichts, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zuträfen, antwortete Niels Högel am Dienstag mit „Ja“. „Das, was zugegeben worden ist, so ist es auch“, so der 41-Jährige, der für sechs Taten bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war. Er habe seine Opfer aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet, hieß es bei der Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft. Aus Langeweile und um seine Fähigkeiten bei der Reanimation zu demonstrieren habe er den Menschen Medikamente gespritzt - in dem Wissen, dass dies zum Tod führen kann.