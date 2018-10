Salzburg: Wolf ist endgültig weitergezogen

Nach dem nachgewiesenen Vorfall am 14. Mai in Eben im Pongau, wo der Wolf Tiere gerissen hat, wurde nur eine Woche später dieselbe DNA in Weyer (OÖ) nachgewiesen. „Von der Distanz her ist das durchaus realistisch. Das Raubtier kann pro Tag 70 Kilometer wandern“, bestätigt der Wolfsbeauftragte, Hubert Stock. Er ist froh, dass die hartnäckigen Gerüchte, das Tier sei in Salzburg getötet worden, nun endgültig vom Tisch sind.