Neuer Coach! Jetzt lässt Admira den Geyer kreisen

Dass die Chemie zwischen dem von Hauptsponsor Flyeralarm installierten Statthalter Shapourzadeh und Baumeister seit längerem nicht mehr passte, blieb Insidern kaum verborgen. Der sportliche Erfolg in der Vorsaison verhinderte jedoch eine frühere Ablöse. „Jetzt sind wir aber an dem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr warten konnte“, erklärte der Generalmanager.