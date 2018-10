Tierwelt Herberstein: Aufregung um Maulkorbpflicht

Empfehlung gilt jetzt für alle Rassen

Da gibt es schon bei der Kassa ein Leckerli für den Gast auf vier Pfoten, ein „Sackerl fürs Gackerl“, Tränken sind auf dem ganzen Areal, die Panoramaschenke bietet sogar eine „Hundebrettljause“. Und die spezielle Hundewaschstraße macht den Wauzi rundherum schön. Aber nach einigen Beschwerden hundeloser Gäste „haben wir mit der Empfehlung reagiert. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass sich die vorerst auf ,Listenhunde’ bezogen hat. Das haben wir nach den Rückmeldungen geändert.“ Jetzt gilt die Maulkorb-Empfehlung für alle Rassen, „dazu richten wir den Appell an alle Halter, ihr Tier verantwortungsvoll und ordentlich zu führen“. Sie betont: „Das Führen an der kurzen Leine ist bei uns wirklich Pflicht. Die Sicherheit all unserer Besucher und unserer Schützlinge in der Tierwelt ist uns oberstes Gebot.“ Also - alles wieder in Ordnung, Hund und Herrl willkommen, „gerade wir sehen uns als entspannte Begegnungszone für alle“.