„Syrern muss sichere Rückkehr garantiert werden“

„Ich denke, dass Assad in der Übergangsphase ein Faktor sein wird“

Ohne Machthaber Assad wird man Hahns Vermutung zufolge zumindest in der Übergangsphase nicht auskommen. Während des Krieges seien „leider Fakten geschaffen worden“, die man nicht ignorieren können werde. „Ich denke daher, dass Präsident Assad in der Übergangsphase ein Faktor sein wird“, so Hahn.