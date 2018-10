Eine kindliche Liste für die Ewigkeit

Man könnte diesen interaktiven Monolog kaum in bessere Hände geben als in die von Maximiliane Haß: Sie füllt ihn - in der Regie von Cara-Sophia Pirnat und unter einem Zettelhimmel von Kathrin Eingang - mit Schweiß und Tränen, Wärme und Intensität, Zweifel und Zuversicht. Mit sympathischer Spontanität führt sie durch den interaktiven Abend. Denn - und das ist die größte Stärke dieses Stücks - in „All das Schöne“ ist man nie bloß Zuseher. Jeder hat hier sein Schäufchen zur Vollendung der Liste und des Stücks beizutragen.