Admira: Baumeisters Ende war längst geplant

Baumeister hatte im September des Vorjahres, damals noch als Sportdirektor, den nach Fürth gewechselten Damir Buric als Trainer beerbt, die Admira in die Europa-League-Quali geführt. Nach dem großen Aderlass im Sommer kam das Team nie wirklich auf Touren. Seine Ablöse war offenbar von langer Hand geplant, denn bereits heute soll ein neuer Trainer unterschreiben. Shapourzadeh: „Es wird ein Mann aus dem Ausland sein. In so einer Situation wäre es doch fahrlässig, keinen Plan B in der Schublade zu haben.“