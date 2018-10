Student reanimiert Pensionist in U-Bahn-Station

Wien als Hauptstadt der Burgenländer. Für das Herzinfarkt-Opfer, Mittwochmittag in der U-Bahn-Station Schottentor, wohl ein großer Segen. Alexander Sch., 20-jähriger Jus-Student aus Mannersdorf an der Rabnitz, wollte gerade von der Uni nach Hause fahren, als er den Mann eigentlich mehr durch Zufall in einer Unterführung liegen gesehen hat. „Es hat geregnet, normalerweise gehe ich einen anderen Weg. Ich hab nicht gezögert und bin zu dem Opfer hingerannt“, erklärt der ausgebildete Rettungssanitäter.