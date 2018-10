Dokupil über Rapid: „Fußball verstehen sie nicht“

Während Rapids Legendenklub für Krammer ein rotes Tuch sei: „Uns meidet er wie die Pest“, behauptet Dokupil, der ein düsteres Szenario malt: „Die Mannschaft ist einfach nicht besser. Sie kaufen seit Jahren schlecht ein, begreifen nicht, dass ein Plus im Transfer-Budget ein Minus an Punkten in der folgenden Saison bedeutet. Fußball verstehen sie einfach nicht.“