„Maria Stuart“ und die Bürokraten der Macht

Rottkamp stellt darin das Schicksal des (weiblichen) Individuums an die Kippe eines (männlichen) Machtsystems. Und keiner macht das so deutlich wie Robert Schweer. Sein Bühnenbild - eine riesige weiße Wippe, die sich hebt und senkt und dabei abwechselnd Maria Stuarts tristen Kerker und die schräge Welt von Königin Elisabeth zeigt - ist der eigentliche Star des Abends. Die vielen schlüssigen, aber nicht aus sich heraus effektvollen Interpretationsstränge Rottkamps laufen in der Bühnenwelt Schweers bildgewaltig zusammen und machen daraus ein sichtbares und spürbares Ganzes.