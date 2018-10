Gruppenvergewaltigung vor Disco: 8 Täter in U-Haft

Wie die „Bild“ berichtet, soll die 18-Jährige mit einer Freundin am 14. Oktober in einer Freiburger Disco gefeiert haben. Ein ihr unbekannter Mann habe ihr ein Getränk spendiert. Gegen Mitternacht sei das Mädchen mit diesem Mann vor die Tür gegangen. In einem Gebüsch habe der 22-Jährige, der aus Syrien stammen und seit 2014 in Deutschland sein soll, die 18-Jährige dann vergewaltigt.