Virenausbruch in Pflegezentrum: 7 Kinder gestorben

Adenoviren rufen normalerweise Erkältungskrankheiten vor, besonders bei kleinen Kindern. Zu den Symptomen können Halsweh, Bronchitis, Lungenentzündung und Durchfall zählen. Die Infektionen sind meist eher harmlos, im Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation in Haskell im US-Bundesstaat New Jersey sind aber unter anderem Kinder untergebracht, die besonders anfällig für Krankheiten sind.