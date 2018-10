Messi schmunzelt: Inters verrückte Freistoß-Abwehr

Der FC Barcelona hat den ersten Härtetest ohne seinen verletzten Superstar Lionel Messi bravourös gemeistert. Die Katalanen feierten am Mittwochabend in der Champions League einen 2:0-Heimsieg über Inter Mailand und behielten damit ihre weiße Weste in der Gruppe B. Inters Brozovic sorgte mit einer kuriosen Freistoß-Abwehr für Lacher.