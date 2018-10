Werden Sie „Walflüsterer“ in der Karibik!

Die ganzheitliche Online-Aktion des Tourist Boards der Dominikanischen Republik mit eigenem Blog wird in Zusammenarbeit mit den Partnern Whale Samaná, CEBSE (Center for the Conservation and Ecodevelopment of Samaná Bay and its Surroundings) und Meiers Weltreisen durchgeführt. Für die Ausschreibung für den drei- bis vierwöchigen Abenteuer-Aufenthalt an einem der schönsten Flecken des Landes auf der Halbinsel Samaná skünnen sich Kommunikationsfreudige mit Blogger-Genen und Naturschutzambitionierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben.