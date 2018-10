Schlepper flüchtete in Tirol vor Polizei: Unfall

Gegen 21 Uhr fiel der Polizei der Pkw mit dem italienischen Kennzeichen auf. Das Auto war auf der Reschenstraße in Pfunds unterwegs - missachtete allerdings die Anhaltezeichen der Polizeikontrolle. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und fanden das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts vor. „Der Pkw war offensichtlich über den rechten Fahrbahnrand geraten, in weiterer Folge über eine rund ein Meter hohe Steinmauer ‘gesprungen‘ und kam, erheblich beschädigt, am Parkplatz zum Stillstand“, schildert die Polizei. Personen wurden durch den Unfall keine verletzt.