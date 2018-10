Das Schildkröten-Asyl mitten in Kärnten

„Als Winzlinge, weil sie so süß aussehen, werden die Amerikanischen Schmuckschildkröten gerne angeschafft und wenn sie dann zu groß werden, wissen die Leute nicht mehr, was sie tun sollen. Denn wer hat schon einen eigenen Teich“, weiß Reptilienexpertin Helga Happ mittlerweile ein Lied zu singen, denn in ihrem Reptilienzoo hat sie einen Teich als Schildkröten-Asyl mit 100 dieser wunderschönen Exemplare eingerichtet. Der Teich wird aber allmählich zu klein. „Ich hätte zwar ein tolles Grundstück auf dem Kreuzbergl, aber die Kosten dafür kann ich nicht alleine tragen“, erklärt Happ. Denn allein die Kosten für die Verpflegung des derzeitigen Standes gehen in die Hunderttausende.