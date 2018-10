Kanadier in eigenem Garten von Grizzly angegriffen

Der Kanadier aus Bella Coola im Bundesstaat British Columbia schoss schließlich in seinem Hof in die Luft, um die Bärenfamilie loszuwerden. Diese setzte zum Rückzug an. Um ihre Flucht zu beschleunigen, ging Michalchuk mit seiner Waffe nach draußen. Da drehte sich die Grizzly-Mama um und setzte zum Angriff an.