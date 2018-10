Auf diese Beauty-Produkte schwören die Stars

Unglaublich aber wahr: Eines der derzeit angesagtesten Models reinigt ihr „Million-Dollar-Face“ mit einem günstigen Drogerieprodukt. Aber nicht nur sie auch unzählige Beauty-Blogger schwören darauf. In den USA wie auch in Großbritannien gibt es das Peeling von St. Ives bereits um sechs Euro. Bis sie auch in unsere Läden kommt, müssen wir den kleinen Aufpreis in Kauf nehmen - er ist jeden Cent wert! Das Peeling mit Aprikosenextrakt und Walnussschalenpuder sorgt für ein weiches, glattes und strahlendes Gesicht.