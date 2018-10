Anrufer wollten Geld: Salzburger zahlten nicht

Die Betrüger riefen am Dienstagnachmittag bei den Salzburgern an und meinten, dass deren Tochter einen Unfall gehabt hätte. Der Sachschaden sei enorm, liege über 50.000 Euro. Die Verwandte sei zudem schwer verletzt und sowohl der entstandene Schaden als auch die Behandlungskosten seien nun von den Eltern zu begleichen, so die Geschichte der Anrufer, die sich zum Teil gar als Polizisten ausgaben.