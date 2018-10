Desselbrunner verjagten Dämmerungseinbrecher

Frech klingelten Dämmerungseinbrecher bei einem Einfamilienhaus in Desselbrunn, in dem sie Licht sahen. Als niemand öffnete, schritten sie zur Tat - doch Bewohner waren daheim und verjagten die Gauner. In der vergangenen Saison gab’s in OÖ 191 Dämmerungs-Coups.