RIAN teilt mit uns seine Liebe zur Natur

Raus in die wilde Natur, frische Luft einatmen, dem Wind in den Blättern lauschen, dem Wasser beim Abwärtstreiben im Bach zusehen und das Handy einmal für einen Abend im Auto versperren. Dieses viel zu rar gewordene Lebensgefühl von Freiheit vermittelt uns der aufstrebende Kärntner Künstler RIAN im brandneuen Video zu seiner Single „For All I Know“.