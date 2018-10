Biber fällt 20-Meter-Baum und trifft genau Jacht

Ein höchst ungewöhnlicher Unfall wird aus dem deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gemeldet: Dort hat ein Biber nahe der Kleinstadt Lübz einen Baum gefällt und damit ein Motorboot beschädigt. Das Tier nagte an einer etwa 20 Meter hohen Pappel am Ufer der Müritz-Elde-Wasserstraße, wie die Wasserschutzpolizei am Montag mitteilte.