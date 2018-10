Kaufverbot, aber kein Rauchverbot für 16-Jährige

Trafikanten halten sich an Verkaufsverbot

„Daher gilt für ganz Österreich ab dem 1. Jänner ein Verkaufsverbot von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren“, informiert Erwin Kerschbaummayr, Obmann im Landesgremium der Tabaktrafikanten der WKOÖ. Daran werden sich die Trafikanten und Trafikantinnen natürlich auch in Oberösterreich halten.