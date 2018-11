Die schönsten Make-up-Looks für die Weihnachtszeit

So wird der Look geschminkt

Mit einem Stift oder Applikator die kühle Silber-Nuance in die inneren Augenwinkel setzen und absoften. Wer möchte, bringt damit zusätzlich die Wasserlinie des Unterlids zum Funkeln. Dazu passt der cleane No-Make-up Look mit einem Hauch Mascara, keinem Eyeshadow und mit betonten Brauen oder dramatische Cat-Eyes in Grün- oder Blautönen.