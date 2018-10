Musiker rettete Fan das Leben: Schönes Wiedersehen

Anfangs hatte man noch gedacht, dass der Mann vor der Bühne gestolpert wäre. Später war aber Schluss mit lustig und es musste Erste Hilfe geleistet werden. Und zwar gottlob so erfolgreich, dass der Volksmusik-Fan jetzt schon wieder recht flott auf den Beinen ist. Beweis gefällig? Wie - kurz nach der Wiederbelebung - vereinbart, tauchte Konrad am Sonntag in Oberperfuss (Tirol) auf und bedankte sich bei den Granaten, die ebendort aufgespielt haben.