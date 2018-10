Rieder Bombenbastler von Vergangenheit eingeholt

Ganzes Arsenal in Wohnung gehortet

Die Ermittler fanden damals in der Wohnung ein Arsenal an Raketen, Böllern und sechs Eigenbau-Rohrbomben. Auch diese wurden zur Sicherheit gesprengt. „Dem Burschen ist rechtlich nichts passiert. Er ist hier zwar ausgezogen, lebt aber noch in Ried“, wissen Nachbarn von damals, bei denen nach dem Bombenfund im Teich die alte Geschichte wieder zum Thema wird.